Schiaffo all'Ue, Londra non pagherà 6,75 mld per il fondo difesa

epa12491079 British Prime Minister Keir Starmer attends a meeting with Vietnam's Communist Party General Secretary To Lam (not pictured) at 10 Downing Street in London, Britain, 29 October 2025. The Vietnamese top party leader is on a three-day official visit to the United Kingdom. EPA/CHRIS RATCLIFFE / POOL
LONDRA, 11 NOV - Il governo britannico di Keir Starmer ha risposto picche alla richiesta della Commissione europea di pagare un contributo fino a 6,75 miliardi di euro per aderire al fondo comune europeo per la difesa denominato Security Action for Europe program, o Safe. Lo riferisce Bloomberg. Il no di Starmer minaccia di rallentare il 'reset' con Bruxelles e d'indebolire la prospettiva di una risposta "dissuasiva" congiunta alla Russia in tema di riarmo. Secondo i media ucraini, il premier laburista non è riuscito nei giorni scorsi a incontrare Ursula von der Leyen, alla CoP30 in Brasile, per negoziare una revisione al ribasso della cifra.

