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Schiacciato da una colonna di cemento, muore un operaio di 23 anni

CATANZARO, 09 MAG - Un operaio di 23 anni, di nazionalità senegalese, è morto oggi a Paola (Cosenza) mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del Lungomare San Francesco di Paola. Sul posto è giunto il procuratore Domenico Fiordalisi, che coordina gli accertamenti sull'incidente, svolti dal personale del commissariato di Paola della Polizia di Stato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce.

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