Schiacciato da un rullo, uomo muore in Friuli

BRUGNERA, 13 MAR - Un uomo di 55 anni è morto a causa delle gravi ferite riportate in un infortunio accaduto nel pomeriggio in via San Cassiano a Brugnera (Pordenone). Il 55 enne è stato trovato nel giardino di un'abitazione schiacciato sotto un mezzo da lavoro, probabilmente un rullo utilizzato per trinciare arbusti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, i carabinieri e il personale sanitario del 118 inviato dalla centrale operativa Sores Fvg. All'arrivo dei soccorritori l'uomo era in arresto cardiaco. Dopo le manovre di rianimazione cardiopolmonare, il personale sanitario è riuscito a ripristinare il battito. Il 55enne è stato quindi stabilizzato e trasferito in condizioni gravissime all'ospedale di Pordenone con l'elisoccorso, in codice rosso. È morto poco dopo l'arrivo in Pronto soccorso. Accertamenti in corso sulla dinamica dell'incidente.