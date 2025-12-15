Giornale di Brescia
Schiacciato da un carico di terra, nel Potentino morto un operaio di 67 anni

POTENZA, 15 DIC - Schiacciato dalla terra che avrebbe dovuto scaricare dal camion che stava guidando, a Viggiano (Potenza), è morto un operaio di 67 anni. Secondo quanto si è appreso, l'uomo era sceso dal mezzo per controllare perché il cassone non si fosse ribaltato. All'improvviso, invece, il carico di l'ha sotterrato. Gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Sul posto sono giunti anche i Vigili del fuoco, i Carabinieri della Compagnia di Viggiano che stanno facendo accertamenti sull'incidente insieme con il personale della Medicina del Lavoro dell'Azienda sanitaria di Potenza. La Procura della Repubblica, che sta coordinando le indagini, ha disposto l'ispezione cadaverica e nelle prossime ore potrebbe anche decidere di far eseguire l'autopsia.

POTENZA

