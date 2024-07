Schiacciato da un cancello, morto 74enne nel Piacentino

PIACENZA, 20 LUG - Un uomo di 74 anni è morto questa mattina, in provincia di Piacenza, a causa di un infortunio: è rimasto schiacciato da un grosso cancello di ferro all'ingresso di una ditta a Cortemaggiore. L'uomo, ex dipendente dell'azienda, è stato trovato da alcuni passanti riverso sotto la cancellata che, stando ai primi accertamenti dei Carabinieri, si sarebbe sganciata dalle guide mentre l'uomo stava aprendo. Tuttavia il ritrovamento è avvenuto probabilmente dopo alcune ore dall'infortunio, e per il 75enne non c'era ormai più nulla da fare.