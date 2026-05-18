Schermidori assolti, atleta 'farò tutto per avere giustizia'

SIENA, 18 MAG - "Non ci posso credere che le cose siano andate così ma andrò fino in fondo per la mia giustizia". Lo ha detto in lacrime la giovane atleta dopo l'assoluzione al tribunale di Siena dei due schermitori che erano accusati di violenza sessuale di gruppo ai suoi danni. L'atleta, che è di origine messicana e gareggia per la nazionale uzbeka, ha voluto incontrare i giornalisti all'esterno del tribunale di Siena. "Ci sono tanti casi nello sport e nel mondo in cui vogliono silenziare le donne - ha detto - Questo non può più succedere". "Io prometto che andrò fino alla fine - ha concluso - Domani devo partire perché ho una gara importante ma sarà difficilissimo dimenticare". L'atleta è una schermitrice di sciabola e si sta allenando per le Olimpiadi di Los Angeles 2028. "Sono qua per tutte quelle che hanno sofferto una cosa del genere - ha concluso - e prometto che le cose non finiranno così".