Scheletro in un'area golenale del Po nel Parmense, indagini dei carabinieri

BOLOGNA, 29 GEN - Uno scheletro umano è stato ritrovato oggi pomeriggio a Polesine Zibello, in una zona golenale del fiume Po nel Parmense. Sono in corso indagini finalizzate all'identificazione dei resti. Sul posto l'autorità giudiziaria della Procura di Parma che coordina le indagini. Sopralluogo e rilievi del Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Parma e dell'Aliquota operativa del Norm di Fidenza, insieme a personale della stazione di Polesine Zibello.

BOLOGNA

