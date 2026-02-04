Scende dall'auto dopo incidente, ucciso da mezzo poi fuggito

PERUGIA, 04 FEB - Appena sceso dalla sua vettura con la quale aveva avuto un incidente sul raccordo Perugia-Bettolle è stato investito da un altro mezzo che si è poi allontanato. L'uomo è quindi morto all'ospedale di Perugia dove era stato ricoverato nella notte di martedì. L'investitore è invece ricercato. L'incidente è avvenuto sul raccordo all'altezza della località Torricella. L'auto dell'uomo poi morto avrebbe urtato alcuni cartelli di segnalazione di un cantiere stradale in quel momento chiuso. Ha quindi sbandato e una volta ferma sulla carreggiata il conducente è sceso dalla vettura. Venendo successivamente investito da un altro mezzo in transito. E' stato soccorso dal personale del 118 e trasferito con l'elisoccorso all'ospedale del capoluogo umbro dove è morto. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto successo, coordinati dalla Procura di Perugia. Al vaglio ci sarebbero alcuni elementi utili per risalire al mezzo responsabile dell'investimento. In base a quanto accertato finora verrebbe escluso che la persona alla guida non si sia accorto di quanto successo.