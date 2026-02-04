Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Scende dall'auto dopo incidente, ucciso da mezzo poi fuggito

AA

PERUGIA, 04 FEB - Appena sceso dalla sua vettura con la quale aveva avuto un incidente sul raccordo Perugia-Bettolle è stato investito da un altro mezzo che si è poi allontanato. L'uomo è quindi morto all'ospedale di Perugia dove era stato ricoverato nella notte di martedì. L'investitore è invece ricercato. L'incidente è avvenuto sul raccordo all'altezza della località Torricella. L'auto dell'uomo poi morto avrebbe urtato alcuni cartelli di segnalazione di un cantiere stradale in quel momento chiuso. Ha quindi sbandato e una volta ferma sulla carreggiata il conducente è sceso dalla vettura. Venendo successivamente investito da un altro mezzo in transito. E' stato soccorso dal personale del 118 e trasferito con l'elisoccorso all'ospedale del capoluogo umbro dove è morto. Gli investigatori stanno ricostruendo quanto successo, coordinati dalla Procura di Perugia. Al vaglio ci sarebbero alcuni elementi utili per risalire al mezzo responsabile dell'investimento. In base a quanto accertato finora verrebbe escluso che la persona alla guida non si sia accorto di quanto successo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PERUGIA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario