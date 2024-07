Scattato il recupero di 400 auto bloccate a Cogne dall'alluvione

COGNE, 20 LUG - E' scattata alle 13 l'operazione organizzata per consentire a oltre 400 persone, in larga parte turisti, di recuperare i propri automezzi lasciati a Cogne dopo l'alluvione che il 29 giugno scorso ha isolato la località ai piedi del Gran Paradiso. I danni alla strada regionale 47, l'unica via di collegamento, avevano costretto all'evacuazione in elicottero di 1.800 persone. In attesa della riapertura definitiva della strada prevista per il 27 luglio, oggi quasi 30 minivan di Protezione civile e sci club sono impegnati a portare a Cogne i proprietari dei veicoli, transitando lungo una pista che è ancora cantiere. Una volta arrivati in paese, i turisti salgono a bordo di navette e fuoristrada messi a disposizione dal Comune e raggiungono i parcheggi per recuperare le proprie auto e camper. Quindi, con dei convogli scortati, scendono di nuovo a valle. Nell'arco del pomeriggio, in più turni, potranno recuperare le proprie auto circa 410 turisti e 35 residenti che si sono prenotati nei giorni scorsi. Per agevolare le operazioni, stamane da Milano e Torino sono partiti alcuni pullman messi a disposizione dall'amministrazione regionale della Valle d'Aosta.