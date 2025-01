Scatta pulsante di emergenza, ferma la metro B a Roma

ROMA, 20 GEN - Ferma la linea B/B1 della metropolitana a Roma. Il servizio è momentaneamente sostituito da bus. A quanto reso noto dall'Atac, i tecnici hanno riscontrato un "intervento dei pulsanti di emergenza e hanno immediatamente attivato i controlli in linea necessari per isolare la tratta interessata. Dopodiché si procederà alla ripresa graduale dell'esercizio". Le stazioni della linea B e B1 della metro, secondo quanto si è appreso, sono state chiuse e i passeggeri fatti uscire. Sono in servizio bus sostituti. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema.