Scatta l'emergenza da inquinamento atmosferico in Honduras

TEGUCIGALPA, 09 MAG - Scatta l'emergenza in Honduras a causa dell'elevato inquinamento atmosferico che si è diffuso in diverse aree del Paese e minaccia la salute della popolazione. La capitale, Tegucigalpa, e la città di Comayagüela restano in allerta rossa a tempo indeterminato, mentre cinque dipartimenti (Francisco Morazán, Comayagua, Santa Bárbara, Cortés e Yoro) sono passati dall'allerta verde a quella gialla. Dal Centro nazionale di studi atmosferici, oceanografici e sismici (Cenaos) hanno spiegato che lo strato di fumo nell'aria è dovuto all'incendio di terreni agricoli e all'inquinamento causato dai gas di scarico o dalla combustione dei veicoli, nonché dalle emissioni di gas industriali. Si prevede che le piogge contribuiranno a dissipare questo denso strato di smog, ma le precipitazioni sono attese solo a partire da metà maggio.