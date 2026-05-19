Scandalo Epstein, polizia Gb indaga su abusi sessuali a minorenni negli anni '80

LONDRA, 19 MAG - Si apre un ulteriore fascicolo britannico nell'ambito del vasto scandalo del defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. La polizia del Surrey ha infatti annunciato di indagare su due distinte accuse di abusi sessuali su minorenni risalenti a decenni fa, emerse dai documenti pubblicati sul finanziere negli Usa. Uno dei due casi riguarda luoghi delle contee del Surrey e del Berkshire, nell'Inghilterra meridionale, dove sarebbero avvenuti i presunti abusi tra la metà degli anni Novanta e il 2000. L'altro invece è precedente: riguarda la zona del Surrey occidentale tra la metà e la fine degli anni Ottanta. Le forze dell'ordine hanno dichiarato di voler "individuare qualsiasi linea di indagine percorribile per verificare le informazioni o acquisire prove a riscontro". Non sono stati compiuti arresti e non si conoscono i dettagli dell'operazione, tranne che si tratta di un filone separato dai due principali riguardanti le ricadute britanniche dello scandalo Epstein, quindi i legami a doppio filo del faccendiere con l'ex principe Andrea e con l'ex eminenza grigia del New Labour Peter Mandelson, entrambi arrestati (e poi rilasciati) per l'accusa di cattiva condotta in un ufficio pubblico. Un dato importante è il fatto che gli abusi di cui si parla nelle nuove indagini si riferiscono a un periodo precedente rispetto ai casi emersi in passato. Nei mesi scorsi la polizia del Surrey aveva rivolto un appello urgente a chiunque fosse in possesso di informazioni su una vicenda riguardante presunti abusi sessuali su una minorenne - finita nella rete di Epstein - nella località di Virginia Water tra il 1994 e il 1996.