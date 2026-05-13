Scambi tra Italia e Messico in forte ripresa

CITTÀ DEL MESSICO, 12 MAG - Dopo il calo di gennaio, gli scambi commerciali tra Italia e Messico hanno consolidato la ripresa, chiudendo il primo trimestre con una crescita del 12% per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. I dati di marzo della Banca centrale messicana mostrano un aumento per i flussi in entrambe le direzioni, spinti soprattutto dalle vendite verso il mercato italiano. Nel terzo mese dell'anno, le merci inviate dal Messico all'Italia hanno raggiunto 363 milioni di dollari, registrando un balzo del 140% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente ed anche le esportazioni italiane verso il Paese nordamericano mantengono una tendenza positiva, toccando quota 874 milioni, con un incremento del 7%. Nel complesso, il commercio totale tra le due nazioni a marzo ha generato oltre un miliardo di dollari, segnando una crescita del 28% per cento rispetto all'anno scorso e superando il passivo di inizio anno.