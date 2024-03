Scalano torre campanaria di Crema e fanno video, denunciati

CREMA, 25 MAR - Incappucciati e vestiti di nero, senza alcuna corda di sicurezza, nel cuore della notte si sono arrampicati sino alla sommità della torre campanaria di Crema, in provincia di Cremona, sfruttando come appigli le grate delle finestre. E attrezzati con action cam per riprendere la loro 'impresa' illecita, hanno documentato tutto con un video poi diffuso via social e capace di fare il pieno di like. Protagonisti del raid abusivo, due ragazzi, entrambi maggiorenni e residenti nel territorio: secondo quanto comunicato da Marcello Palmieri, avvocato cremasco e presidente del consiglio d'amministrazione della cattedrale, sono già stati identificati "e a loro carico sono già stati compiuti gli adempimenti di rito", quindi denunciati alle forze dell'ordine. Non solo: sempre stando a quanto ricostruito dall'ente chiesa Cattedrale sulla scorta del materiale documentario raccolto, una violazione del tutto simile, riconducibile ad almeno uno dei due soggetti identificati, ha interessato anche il Torrazzo del Comune. Ora, oltre alla denuncia penale, sarà avviato un procedimento civile "per danno di immagine nei confronti della cattedrale", conferma Palmieri. I due non hanno invece causato danni materiali alle strutture.