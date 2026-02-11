Sbranato da rottweiler, condannata coppia proprietaria dei cani

ROMA, 11 FEB - Sono stati condannati ad un anno e al pagamento di una provvisionale di 50mila euro la coppia proprietari di tre cani rottweiler che l'11 febbraio del 2024 sbranarono un runner 39enne a Manziana, in provincia di Civitavecchia. La decisione è del gup di Civitavecchia al termine di un processo svolto con il rito abbreviato. La Procura contestava ai due il reato di omicidio colposo. Nel capo di imputazione i pm affermano che gli indagati "per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia hanno omesso di custodire adeguatamente i tre molossi". Dagli atti emerge che i cani erano tenuti in una abitazione non idonea in quanto si "presentava delimitata da una recinzione esterna" con una apertura di "circa 30 centimetri". Quel giorno i tre cani sono scappati ed hanno raggiunto il bosco di Manziana dove hanno aggredito mortalmente la vittima.