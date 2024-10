Sbarco di migranti nel porto di Crotone, arrivati in 101

CROTONE, 17 OTT - Ci sono anche 18 minori, tra cui molti bambini, tra i 101 migranti sbarcati stamane al porto di Crotone. I profughi si trovavano a bordo di un veliero di 16 metri battente bandiera americana, con bandiera di cortesia italiana, quando sono stati intercettati nella prima mattinata dalla Guardia costiera a 30 miglia a sud di Isola Capo Rizzuto. Considerato l'altissimo numero di persone a bordo dell'imbarcazione, l'equipaggio della motovedetta Cp321, è immediatamente intervenuto in soccorso trasbordando i migranti sull'unità navale italiana. La motovedetta è quindi giunta al porto di Crotone dove sono iniziate le operazioni di sbarco coordinate dalla Prefettura sotto il controllo dell'Ufficio immigrazione della Questura. La maggior parte delle persone soccorse, 85, sono risultate provenienti dall'Afghanistan (di queste 13 donne e 18 minori di cui 3 non accompagnati); sul veliero intercettato c'erano anche 14 iraniani (tre donne) e due pakistani. Avrebbero viaggiato in mare per circa una settimana dopo essere partiti dalle spiagge della Turchia. Lo staff sanitario dell'ufficio vulnerabilità dell'Asp di Crotone ha proceduto al controllo delle condizioni di salute dei profughi, in particolare dei bambini, senza riscontrare particolari problemi. I migranti sono stati poi trasferiti al Centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.