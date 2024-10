Sbarco di migranti a Roccella Jonica, arrivati in 59

ROCCELLA JONICA, 31 OTT - Dopo due settimane circa, sono ripresi gli sbarchi di migranti al porto di Roccella Jonica. Oggi, al termine di un' operazione di soccorso compiuta al largo del mare Ionio dai militari della Guardia costiera di Roccella Jonica, sulla banchina dello scalo sono sbarcati 59 migranti di nazionalità, in prevalenza, irachena, iraniana ed afghana. Tra loro 39 uomini, 18 donne e 2 minori. Dopo lo sbarco due migranti, per vari problemi fisici e di salute, sono stati trasferiti, per ulteriori accertamenti sanitari, all'ospedale di Locri. Al momento del soccorso in mare i migranti si trovavano a diverse decine di miglia di distanza dalla costa calabrese a bordo di una barca a vela di circa quindici metri partita circa una settimana fa dalle coste della Turchia. Dopo i primi controlli medici e delle forze dell'ordine, i migranti, su disposizione della Prefettura di Reggio Calabria, sono stati momentaneamente sistemati nella tensostruttura portuale di primo soccorso e accoglienza gestita dalla Croce Rossa e da una equipe di Medici senza frontiere. Con quest'ultimo arrivo è salito ad oltre 1.700 il numero di migranti sbarcati a Roccella Jonica dall'inizio dell'anno.