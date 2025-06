Sbarcati a Crotone migranti soccorsi dalla 'Louise Michel'

CROTONE, 17 GIU - Sono tutte in buone condizioni, nonostante il lunghissimo viaggio di quasi 40 ore, le 46 persone giunte stamattina al porto di Crotone con la nave Louise Michel della omonima Ong. Si tratta del resto delle 197 persone che la nave aveva soccorso tre giorni fa nel canale di Sicilia in acque Sar libiche e che erano state trasferite su una motovedetta della Guardia costiera e condotte a Lampedusa. Per le altre persone soccorse, tra cui 10 minori (c'è anche una bambina di pochi mesi) , è stato disposto lo sbarco nel "porto sicuro" di Crotone che ha costretto la nave dell'ong e i 46 naufraghi ad un viaggio di quasi 40 ore dal luogo del soccorso. La motonave - acquistata con i proventi della vendita di un'opera di Banksy e governata da un equipaggio in gran parte femminile - è giunta a Crotone poco dopo le 8 del mattino. Le operazioni di sbarco sono state coordinate dalla Prefettura di Crotone ed eseguite dall'ufficio immigrazione della Questura con il supporto del gabinetto provinciale della Polizia scientifica. Le persone sbarcate provengono da Eritrea (23), Pakistan (18), Somalia (3) e Bangladesh (2). Lo staff sanitario dell'Ufficio vulnerabilità dell'Asp di Crotone non ha riscontrato particolari problemi di salute. Dopo lo sbarco i migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto.