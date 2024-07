Sbanda con lo scooter e finisce contro un palo, morto 14enne

MONTECASSIANO, 20 LUG - Una sbandata con lo scooter poi l'impatto contro un palo: un ragazzo di 14 anni, Nicolò Cesini, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto in via Mori, nella zona industriale di Montecassiano, in provincia di Macerata, in via Mori intorno alle 22. Il giovane era in sella al suo scooter, in compagnia di tre amici anche loro con i motocicli, quando ha perso il controllo del mezzo, finendo sopra il marciapiede e poi contro un palo della luce. Dopo lo schianto, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 14enne ma i tentativi sono risultati vani e il ragazzo è morto. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Montecassiano e del Norm di Macerata per i rilievi e per sentire eventuali testimoni; la strada è stata temporaneamente chiusa per gli accertamenti finalizzati a ricostruire la dinamica del tragico incidente che ha colpito il piccolo centro del Maceratese, la famiglia e gli amici della giovane vittima.