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Sbalzato dal trattore finisce contro fresa in movimento, morto un agricoltore

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(ANSA) FORLI, 11 APR - Tragedia sul lavoro nel pomeriggio nel Forlivese. Un agricoltore 50enne è morto mentre stava lavorando in un appezzamento agricolo nella frazione di Ricò del comune di Meldola. L'uomo, per cause ancora da chiarire, è stato improvvisamente sbalzato a terra dal trattore che stava conducendo. Fatalità ha voluto che l'uomo sia finito contro la fresa in movimento, attrezzatura che seve per dissodare il terreno, che il mezzo stava trainando. Per l'agricoltore non c'è stato nulla da fare, è praticamente morto sul colpo per le devastanti ferite subite. Scattato l'allarme sul posto sono accorsi i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso, i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno conducente le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

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