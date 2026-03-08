Sbaglia manovra e finisce in acqua con l'auto, salvato al Lido di Venezia

VENEZIA, 08 MAR - Un automobilista austriaco e il suo cane sono stati salvati dal comandante di un ferryboat stamani, dopo che la vettura, probabilmente a causa della nebbia, aveva compiuto una manovra errata mentre si stava imbarcando al Lido di Venezia. L'uomo, aiutato dal marinaio dell'azienda Actv, è riuscito a liberarsi dalla cintura di sicurezza e a mettere in salvo anche il cane, raggiungendo la riva a nuoto mentre l'auto si è inabissata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lido, assieme ai sommozzatori che hanno fatto ripescare l'auto.