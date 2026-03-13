Giornale di Brescia
Savino (Cei), rinuncio a congresso Md, confronto torni sobrio e costruttivo

ROMA, 13 MAR - "La mia annunciata partecipazione a un'iniziativa promossa da Magistratura Democratica ha dato luogo a letture e interpretazioni polarizzate, rischiando di spostare l'attenzione dai contenuti a dinamiche di contrapposizione. Per questo, con l'amarezza di chi vede la sostanza soffocata dal frastuono e con il dovere di custodire le istituzioni, ho deciso di rinunciare alla mia presenza, nell'auspicio che tale scelta contribuisca a ricondurre il confronto in un registro più sobrio e costruttivo, rispettoso e realmente orientato al bene comune". E' quanto afferma monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Cei rendendo noto che oggi non prenderà parte al XXV Congresso di Md che inizia oggi a Roma.

ROMA

