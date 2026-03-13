Giornale di Brescia
Savino (Cei), Costituzione casa comune, ricorda che esistono limiti invalicabili

ROMA, 13 MAR - "La Costituzione è l'infrastruttura istituzionale della coesione sociale: non un marcatore di parte, ma una casa comune che precede le maggioranze e non umilia le minoranze; una 'legge superiore' perché ricorda a tutti - soprattutto a chi esercita potere - che esistono limiti invalicabili: la dignità della persona, i diritti inviolabili, le garanzie". E' quanto afferma monsignor Francesco Savino, vicepresidente della Cei nella nota con cui annuncia di non prendere parte al XXV Congresso di Magistratura Democratica che inizia oggi a Roma. Nota in cui sottolinea tra l'altro che "l'indipendenza della magistratura non è un privilegio di categoria, ma una tutela sostanziale dello Stato di diritto".

ROMA

