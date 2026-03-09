Giornale di Brescia
Save the Children, 'per la guerra in Medio Oriente muore un bimbo all'ora'

ROMA, 09 MAR - A dieci giorni dall'inizio degli attacchi di Israele e Usa in Iran, le risposte da parte delle forze armate di Teheran e l'allargamento del conflitto al Libano, "quasi 300 bambini sono stati uccisi in tutta l'area, l'equivalente di più di uno ogni ora": è quanto denunciato in una nota da Save the Children. L'organizzazione chiede pertanto "urgentemente la cessazione delle ostilità per proteggere i bambini da ulteriori danni", sottolineando in particolare la situazione in Libano, dove "oltre 700.000 persone, tra cui oltre 200.000 minori, sono state sfollate" secondo dati del governo locale.

