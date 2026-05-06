Save The Children, l'Emilia Romagna la Regione più 'mother friendly' d'Italia

ROMA, 06 MAG - L'Emilia Romagna quest'anno conquista il primato della Regione più "mother-friendly' sorpassando la Provincia Autonoma di Bolzano. Il terzo posto è della Valle D'Aosta che torna sul podio dopo il forte arretramento registrato l'anno scorso. Mentre è la Sicilia ad aggiudicarsi l'ultimo posto. La classifica, elaborata in collaborazione con Istat, è contenuta nell'XI rapporto di Save The Children "Le Equilibriste - La maternità in Italia 2026".che torna sul podio dopo Segnali di miglioramento si osservano per il Piemonte, che sale dal 12° all'8° posto, e per la Calabria, che guadagna due posizioni, passando dal 18° al 16° posto. Al contrario, si registrano arretramenti nel Nord-Est: il Friuli-Venezia Giulia scende dall'8° al 13° posto e il Veneto dal 9° al 12°. Perdono terreno anche il Molise, che scivola dal 15° al 17° posto e il Lazio, che passa dal 6° al 9° posto. Nel Mezzogiorno il quadro resta complessivamente stabile e su livelli inferiori alla media nazionale: l'Abruzzo si conferma la regione meglio posizionata tra quelle meridionali (14° posto), mentre in fondo alla classifica si collocano la Basilicata, la Puglia e appunto la Sicilia.