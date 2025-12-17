Save The Children, annegamento principale causa di morte per i minori migranti

ROMA, 17 DIC - Un minore su due che ha perso la vita lungo rotte migratorie nel 2025, è morto per annegamento. Ancora una volta il Mediterraneo Centrale si è confermato la rotta più letale al mondo. Lo afferma Save The Children alla vigilia della Giornata internazionale del migrante (18 dicembre) sottolineando "l'urgenza di garantire percorsi sicuri e regolari per i minori in fuga, di scongiurarne la detenzione, di vincolare i finanziamenti per la gestione del fenomeno migratorio al rispetto di standard di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di investire in servizi di salute mentale e protezione lungo tutte le rotte migratorie". L'anno in corso, sottolinea Save The Children, è stato "il più letale mai registrato, con quasi 9.000 persone morte lungo le rotte migratorie in tutto il mondo. Dall'inizio del 2025 almeno 278 minori sono morti lungo le rotte migratorie, di cui 136 in mare dopo essere fuggiti da conflitti, fame e crisi climatiche. Tuttavia, il numero reale di vittime tra i minori migranti è probabilmente molto più alto a causa della mancanza di dati disaggregati, contando solo coloro che sono stati trovati e identificati". Ancora una volta il Mediterraneo Centrale si è confermato la rotta più letale, seguito dalla rotta marittima atlantica e dal Mediterraneo orientale. Dal 2016 il Mar Mediterraneo, in particolare la traversata dal Nord Africa all'Europa, è la rotta migratoria più mortale al mondo per i più piccoli.