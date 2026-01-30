Satelliti Ue rilevano i maggiori incendi in 20 anni in Patagonia

BUENOS AIRES, 30 GEN - Il servizio di monitoraggio dell'atmosfera 'Copernicus' dell'Unione Europea (Cams) ha rilevato attraverso i suoi satelliti che gli incendi che stanno devastando la regione patagonica in Cile e in Argentina sono i maggiori dal 2003 ad oggi. Per quanto riguarda il Cile - si legge in un bollettino del Cams - "l'intensità dell'incendio che tra il 18 ed il 23 gennaio ha ucciso 21 persone e costretto all'evacuazione di circa 50.000 persone nelle regioni di Ñuble e Bio-Bío - circa 500 km a sud della capitale Santiago - ha mostrato valori radioattivi eccezionalmente elevati" con la distruzione di circa 42.000 ettari di boschi. Sulla situazione in Argentina, dove gravi incendi hanno colpito in particolare l'area protetta del Parco Nazionale Los Alerces nella provincia del Chubut, con una stima di 32.000 ettari bruciati, "i dati del Cams confermano l'intensità e le emissioni di incendi boschivi più elevate almeno dal 2003". Negli ultimi mesi sono andati in fumo oltre 230 mila ettari in 5 province della Patagonia argentina e il governo di Javier Milei ha dichiarato giovedì lo stato di emergenza in tutta la regione.