Satellite egiziano messo in orbita dalla Cina

IL CAIRO, 15 DIC - L'Agenzia spaziale egiziana (Egsa) ha annunciato di aver lanciato con successo il satellite Spnex. Partito dalla base spaziale di Rong Feng, nella Cina nord-occidentale, è dotato di sistemi, software e stazione di controllo a terra progettati e implementati da team tecnici egiziani. I dati di Spnex saranno presto messi a disposizione dei ricercatori delle università e dei centri di ricerca egiziani per supportare la ricerca scientifica e le applicazioni spaziali, ha annunciato l'Egsa. Il lancio - afferma l'Agenzia spaziale egiziana in una nota - "segna un'importante pietra miliare scientifica e riflette i progressi del Paese nella tecnologia spaziale". Spnex, che ha già cominciato a inviare segnali a terra, fa parte del programma di sviluppo di nano-satelliti egiziano ed è specializzato nella misurazione delle caratteristiche del plasma nella ionosfera; supporta inoltre studi sulle tempeste solari e magnetiche e la creazione di modelli ionosferici per la ricerca sul clima.