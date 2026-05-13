Sarkozy, in appello l'accusa chiede pena più severa, 7 anni invece di 5

PARIGI, 13 MAG - L'accusa al processo d'appello nei confronti di Nicolas Sarkozy per i fondi libici che avrebbero finanziato la sua campagna elettorale del 2007 ha chiesto una condanna a 7 anni, aumentando quindi la pena inflitta all'ex presidente in prima istanza, 5 anni. L'accusa ha chiesto una "condanna integrale" per tutti i capi d'accusa nei confronti di Sarkozy, mentre i giudici i primo grado lo avevano condannato soltanto per "associazione per delinquere".