Sardone, dopo Pioltello per docente universitaria merito minacce

MILANO, 27 MAR - "Per una professoressa universitaria mi merito minacce di morte e insulti" dice Silvia Sardone, eurodeputata della Lega, spiegando che su Linkedin una docente ha commentato un articolo sulle minacce da lei ricevute dopo "aver espresso le mie opinioni sul caso della scuola chiusa a Pioltello" scrivendo "Beh la Sardone a volte se li merita questi commenti". "Evidentemente - scrive Sardone - questa professoressa solidarizza con gli utenti di fede islamica che mi inondano da mesi di minacce e insulti che hanno portato ad affidarmi una scorta per la mia protezione. Forse anche a lei dispiace il fatto che oso essere libera di esprimere opinioni, fuori dal coro, di opposizione al velo islamico, all'islamizzazione dell'Italia e dell'Europa, alle moschee abusive o magari di condividere la mia posizione sui casi delle scuole di Pioltello e Soresina, nelle cronache in questi giorni per episodi che io oso definire di "sottomissione"". "Mi chiedo - si legge ancora nella nota dell'eurodeputata - cosa insegni questa professoressa ai suoi studenti, evidentemente non il rispetto e la difesa della libertà d'opinione". "Alla professoressa e a tutti coloro che continuano a regalarmi insulti e minacce - conclude Sardone - ribadisco che continuerò, da donna libera, a oppormi all'islamizzazione e a difendere i diritti di tante donne musulmane oppresse."