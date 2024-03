Sardegna: verso giunta Todde, lunedì primo vertice degli eletti

CAGLIARI, 16 MAR - A poco più di venti giorni dal voto in Sardegna la coalizione del campo largo, guidata da Alessandra Todde, si riunirà per la prima volta con tutti gli eletti. L'appuntamento è per lunedì 18 all'hotel Mistral di Oristano alle 16, come confermano i partiti della coalizione. L'accelerata è per arrivare pronti, come è sempre stato l'intento della presidente in pectore del M5s, alla proclamazione ufficiale e all'assegnazione definitiva dei seggi, attesa per i primi giorni della prossima settimana, in modo da convocare subito la prima seduta del Consiglio regionale e presentare l'esecutivo. Ieri è stata la stessa presidente della Corte d'Appello di Cagliari, Gemma Cucca, a comunicare l'arrivo dell'ultimo verbale mancante e l'avvio delle verifiche sui conteggi da parte del pool per arrivare in "tempi ragionevoli" alla proclamazione. Alessandra Todde nei giorni scorsi ha completato gli incontri bilaterali con le forze piccole e medie della coalizione per ascoltare proposte e suggerimenti sull'azione di governo e sui nomi per la nascente giunta. Ora mancano solo il Pd e il M5s e Todde potrebbe riunire i suoi già questa sera, in vista poi dell'incontro con i dem che potrebbe essere calendarizzato a ridosso del vertice di coalizione. La governtrice in pectore dovrà sciogliere i nodi delle caselle che comprendono le poltrone dell'esecutivo, più la vice presidenza, e quelle del vertice del Consiglio regionale: il rebus è trovare gli equilibri con le aspettative dei partiti, Pd in particolare.