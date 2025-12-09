Sardegna: Todde revoca l'incarico all'assessore della Sanità Bartolazzi

CAGLIARI, 09 DIC - Le voci si inseguivano da settimane, alimentando uno scontro politico tra la maggioranza del campo largo che governa la Sardegna e l'opposizione di centrodestra. Ora è ufficiale: questa mattina la presidente della Regione, Alessandra Todde, ha firmato il decreto di revoca della nomina di Armando Bartolazzi quale assessore dell'Igiene, Sanità e Assistenza sociale. La presidente della Giunta regionale ha assunto la carica ad interim fino alla nomina del nuovo assessore. Sempre oggi Alessandra Todde ha firmato il decreto che conferisce a Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale, la guida dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale, dopo le recenti dimissioni dell'assessore Gianfranco Satta. Per quanto riguarda Bartolazzi, oncologo romano già sottosegretario della Salute nel primo governo Conte, la decisione era stata comunicata dalla stessa presidente Todde nel corso dell'ultimo vertice di maggioranza, giovedì scorso, ma non ufficializzata. Quindi gli attacchi da parte dell'opposizione e le critiche dei sindacati, sino alla decisione ufficiale di oggi, che arriva all'indomani di un'intervista polemica rilasciata da Bartolazzi al quotidiano L'Unione Sarda.