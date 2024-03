Sardegna: Todde, 'prima seduta tra il 5 e il 10 aprile'

TRAMATZA, 23 MAR - "Io conto di arrivare all'insediamento tra il 5 e il 10 aprile e mi piacerebbe presentarmi con una squadra al completo, che possa cominciare veramente a parlare con i sardi dei problemi principali che noi dobbiamo affrontare". Risponde così ai cronisti Alessandra Todde, neo presidente della Regione Sardegna, all'arrivo all'Hotel L'Anfora di Tramatza (Oristano) dove è in corso la prima assemblea regionale del M5s dopo il voto del 25 febbraio. Parla per la prima volta di tempi per la prima seduta del Consiglio regionale di insediamento dei consiglieri eletti e della stessa presidente, in cui dovrà essere eletto il capo dell'Assemblea e presentata la giunta. Todde ha 20 giorni di tempo dal giorno della proclamazione da parte del tribunale, dunque dal 20 marzo, e dovrà convocare la seduta entro martedì 9 aprile. L'assemblea di oggi è anche "un'occasione per rivedere tutti gli amici del movimento e poter festeggiare dopo una lunga e dura campagna elettorale", ha sottolineato. "L'aria che tira è un'area di cambiamento - aggiunge Todde - mi aspetto che riusciremo a mettere a terra quello che abbiamo promesso in campagna elettorale e le linee di guida del nostro programma. Siamo consapevoli che l'aspettativa è molto alta - conclude la neo governatrice sarda - e che quindi in questo momento dobbiamo essere concreti".