Sardegna: si dimette l'assessore dell'Agricoltura Satta

CAGLIARI, 27 NOV - L'assessore dell'Agricoltura della Regione Sardegna, Gianfranco Satta, lascia la giunta guidata da Alessandra Todde. La decisione arriva dopo settimane dalla richiesta di un cambio avanzata alla governatrice dallo stesso partito dell'assessore, i Progressisti, perché non si sentiva più rappresentato da Satta. L'assessore ha comunicato la sua scelta a margine di una conferenza stampa stamani nella sede delle agenzie Laore e Area, sull'andamento della spesa e delle risorse regionali, nazionali e comunitarie relative alle Misure del comparto agricolo sardo. "Tra qualche minuto notificherò le mie dimissioni da assessore dell'Agricoltura - ha detto Satta -. È una decisione maturata con serenità e grande senso di responsabilità perché ritengo che il comparto che ho avuto l'onore di guidare debba essere rappresentato da un assessore che abbia una stabilità politica". "Sono settimane che il mio ruolo è messo in discussione di fatto, non per i risultati che nessuno mai mi ha contestato, quindi è difficile da capire, vengo dal mondo del lavoro perché ho amministrato aziende e so benissimo cosa vuol dire dare risposta ai lavoratori e alle nostre imprese - ha aggiunto davanti ai giornalisti - sono un uomo delle istituzioni e non era mia intenzione indebolire la figura della presidente", ha chiarito.