Sardegna: Cagliari sceglie Todde, sindaco Truzzu dietro del 13%

CAGLIARI, 26 FEB - Risultati elettorali amari per Paolo Truzzu nella sua Cagliari. Il sindaco di Cagliari, quando sono state scrutinate 158 sezioni su 173 nelle quali è suddiviso il comune capoluogo, si trova a inseguire la candidata del centrosinistra Alessandra Todde nella sfida per le regionali in Sardegna. La deputata di M5s, leader del campo largo a trazione Pd-M5s per questa competizione, va verso la vittoria in città con il 51.42%, mentre l'esponente di Fdi, candidato dal centrodestra, si ferma attualmente al 38.29%. I dati ufficiali, che vedono un distacco di oltre 13 punti, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Cagliari.