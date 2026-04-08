Sardegna approva il salario minimo per gli appalti pubblici

CAGLIARI, 08 APR - Il Consiglio regionale della Sardegna ha approvato la legge sul salario minimo regionale, un intervento che introduce una soglia minima di 9 euro per le retribuzioni nei contratti di appalto e nelle concessioni affidate dalla Regione, dagli enti locali, dalle aziende sanitarie e dalle società controllate. "E' un passo concreto per garantire dignità e qualità del lavoro. La Sardegna interviene in modo preciso - dichiara la presidente della Regione, Alessandra Todde - in particolare nei settori ad alta intensità di manodopera, dove il costo del personale incide maggiormente e dove troppo spesso si sono scaricati gli effetti del massimo ribasso. Con questa legge si fissa un principio chiaro: il lavoro deve essere tutelato e adeguatamente retribuito". La norma istituisce inoltre un Comitato regionale per il monitoraggio della qualità del lavoro, con funzioni di controllo e la predisposizione di report annuali sull'applicazione delle disposizioni e sull'andamento dei costi della manodopera. "È un passaggio importante - prosegue Todde - perché non basta affermare un principio, bisogna anche vigilare sulla sua attuazione. Il monitoraggio sarà essenziale per garantire l'efficacia delle misure introdotte". Con questo provvedimento, la Sardegna si unisce alle esperienze già avviate da altre Regioni, tra cui Puglia e Toscana, contribuendo a superare una fase di immobilismo su un tema che riguarda migliaia di lavoratrici e lavoratori. L'Aula ha dato il via libera al testo di otto articoli con 27 voti favorevoli e l'astensione dell'opposizione (17 votanti). Primo firmatario il consigliere e coordinatore regionale del M5S, Alessandro Solinas. "Oggi la Sardegna scrive una pagina storica per il lavoro e per i lavoratori con l'approvazione della legge sul salario minimo - commenta -. Una legge che, nello specifico, interviene per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale, ovvero l'utilizzo di contratti collettivi poco o per nulla rappresentativi, spesso adottati per ridurre le tutele dei lavoratori".