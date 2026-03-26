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Sappe, un detenuto è morto nel carcere di Torino

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TORINO, 26 MAR - Un detenuto è morto la notte scorsa nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino. Il decesso è avvenuto nel padiglione B, già al centro di criticità, dopo che l'uomo è stato trovato privo di sensi dal compagno di cella. Lo rende noto il sindacato di polizia penitenziaria Sappe. L'allarme è scattato intorno alle 22.30 nella quinta sezione del secondo piano. Gli agenti sono intervenuti immediatamente insieme al personale sanitario, avviando le manovre di rianimazione proseguite anche dopo l'arrivo del 118, ma senza esito. Il decesso è stato constatato poco dopo la mezzanotte. Sul caso sono in corso accertamenti della polizia scientifica e del medico legale, mentre l'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia. "Esprimiamo profonda solidarietà per quanto accaduto e vicinanza a tutto il personale coinvolto - dichiara Vicente Santilli, segretario regionale del Sappe -. Ancora una volta gli agenti si sono trovati ad affrontare un evento drammatico nel cuore della notte, operando con professionalità, umanità e senso del dovere in un contesto estremamente complesso". Il sindacato evidenzia le difficoltà operative legate al sovraffollamento e alle tensioni interne. "È sempre più duro e difficile lavorare in prima linea nelle sezioni detentive - aggiunge il segretario generale Donato Capece -. I nostri agenti operano quotidianamente in condizioni critiche, esposti a stress, rischi e traumi continui. Servono tutele concrete e garanzie reali per il personale".

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