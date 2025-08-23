Giornale di Brescia
Sappe, disordini nel carcere di Vibo Valentia

epa07701974 An interior view of an cell track with jail cells of the Berlin-Hohenschoenhausen Memorial, former Stasi prison in Berlin, Germany, 07 July 2019. The State Security Service or Staatssicherheitsdienst, of the German Democratic Republic (GDR) arrested and interrogated thousands of East Germans at the Hohenschoenhausen prison until the collapse of communist government and German reunification in 1990. Now the former Stasi prison Hohenschoenhausen is a museum and memorial. EPA/JENS SCHLUETER ATTENTION: This Image is part of a PHOTO SET
AA

VIBO VALENTIA, 23 AGO - Si sono verificati disordini nel carcere di Vibo Valentia. Un gruppo di detenuti africani, con armi rudimentali e olio bollente, ieri sera ha aggredito alcuni agenti del personale di polizia penitenziaria. A renderlo noto é il sindacato Sappe. "Successivamente - riferisce il sindacato - gli stessi detenuti si sono barricati nelle loro camere detentive, dando fuoco a suppellettili e rendendo la situazione altamente pericolosa. I disordini hanno fatto scattare un'importante operazione, condotta con estrema professionalità dal personale di polizia penitenziaria e coordinata dai vertici dell'istituto". "Il personale operante, applicando rigorosamente quanto previsto dal Manuale operativo - affermano Giovanni Battista Durante e Francesco Ciccone, segretario generale aggiunto e segretario regionale della Calabria del Sappe - è intervenuto con grande determinazione e competenza, riuscendo a riportare la situazione sotto controllo in tempi rapidi e in condizioni estremamente difficili. Grazie alla prontezza e alla professionalità dimostrate, tutti i detenuti sono stati messi in sicurezza e nessuno di loro ha riportato ferite. Nel corso dell'operazione, alcuni agenti hanno riportato lesioni".

Argomenti
VIBO VALENTIA

