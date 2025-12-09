Sappe, detenuto provoca il caos nel carcere di Rossano

CORIGLIANO-ROSSANO, 09 DIC - "Notte di violenza nel carcere di Rossano dove, un detenuto, simulando un malessere, é riuscito a raggiungere l'infermeria. L'uomo ha creato il caos, approfittando anche dell'esiguo numero di poliziotti in servizio. Il personale sanitario presente é stato costretto a barricarsi in una stanza dell'ambulatorio, per sfuggire alla furia del detenuto, che era armato di punteruolo e lametta. Nonostante l'intervento dei pochi poliziotti presenti, alcuni dei quali presi a calci e pugni, il detenuto ha causato gravi danni ai locali dell'infermeria". Lo rende noto, con un comunicato, il sindacato di polizia penitenziaria Sappe. "Il detenuto - affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe, e Francesco Ciccone, segretario nazionale - ha fatto incetta di farmaci, tra cui metadone. Dopo ore di pericolo per l'ordine e la sicurezza dell'istituto, grazie alla professionalità del personale di polizia presente, seppur destinatario di minacce, insulti e lanci di qualsiasi oggetto, il detenuto é stato riportato alla calma, scongiurando il peggio. Tutti gli operatori coinvolti hanno dovuto fare ricorso alle cure mediche nel pronto soccorso dell'ospedale di Corigliano-Rossano. Lo stesso detenuto, nei giorni scorsi, era stato trovato in possesso di droga e di un telefono cellulare".