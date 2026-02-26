Sappe, cinque agenti feriti al carcere minorile Beccaria

MILANO, 26 FEB - Cinque agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti, aggrediti ieri sera da uno dei detenuti del carcere minorile Beccaria: la denuncia è di Alfonso Greco, segretario nazionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria. Secondo il sindacato, il detenuto per "motivi ritenuti futili", improvvisamente si è scagliato sugli agenti mentre rientrava dall'area, procurando loro ferite alle costole, un trauma al polso e un dito fratturato. "Si tratta dell'ennesimo, gravissimo episodio che conferma quanto sia ormai insostenibile la situazione operativa all'interno degli istituti penitenziari minorili", ha osservato Greco che chiede "un intervento urgente da parte dell'Amministrazione e del Governo volto a garantire maggiori tutele, il potenziamento degli organici e l'introduzione di strumenti idonei a prevenire il ripetersi di simili aggressioni". Il segretario generale Donato Capece ritiene che "quanto prima" la Polizia Penitenziaria dovrebbe "dotarsi dello spray al peperoncino, attualmente in fase di sperimentazione.