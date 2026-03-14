Sappe, 'cedimento di intonaco nel carcere di Torino, nessun ferito'

TORINO, 14 MAR - Il "cedimento di una parte consistente dell'intonaco del solaio" si è verificato stamane intorno alle 10.40 al terzo piano del padiglione B della casa circondariale di Torino, nella rotonda del padiglione. Lo comunica il sindacato Sappe. Al distacco "potrebbe aver contribuito anche il maltempo che nelle ultime ore sta interessando la città. Fortunatamente non si registrano feriti né tra il personale di polizia penitenziaria né tra la popolazione detenuta. L'area interessata è stata immediatamente messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi". "L'ennesima conferma delle condizioni critiche in cui versano molte strutture penitenziarie del Paese", dichiara Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del Sindacato autonomo polizia penitenziaria. "Quanto accaduto a Torino - aggiunge Donato Capece, segretario generale del Sappe - dimostra ancora una volta come il problema dell'edilizia penitenziaria sia una questione nazionale che non può più essere rinviata. Per questo rivolgiamo un appello al commissario straordinario del governo per l'edilizia penitenziaria, Marco Doglio, affinché disponga un monitoraggio nazionale sullo stato delle carceri italiane".