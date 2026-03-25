++ Sapienza prima per lettere classiche e storia antica per il sesto anno ++

ROMA, 25 MAR - L'Università La Sapienza di Roma mantiene il primo posto mondiale in Lettere classiche e Storia antica per il sesto anno consecutivo nella classifica Qs World University Rankings by Subject 2026. L'Italia, come anticipa il Corriere della Sera, si colloca al terzo posto tra i paesi dell'Ue per numero di università classificate, dietro alla Francia e alla Germania, ma al secondo posto per numero totale di voci, superata solo dalla Germania. Sessanta atenei italiani (rispetto ai 56 del 2025) compaiono 769 volte nella classifica, di cui 671 voci nelle singole discipline e 98 nelle cinque grandi aree di studi. L'Italia è il settimo paese più rappresentato per atenei classificati.