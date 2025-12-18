Giornale di Brescia
Sanzioni Usa a 29 navi della flotta ombra per il petrolio iraniano

WASHINGTON, 18 DIC - Nuove sanzioni Usa per "bloccare il flusso di entrate del regime iraniano utilizzate per finanziare il terrorismo e altre attività illecite". Il Dipartimento del Tesoro "ha sanzionato 29 navi della flotta ombra impegnate nella consegna clandestina di petrolio e prodotti petroliferi iraniani per un valore di centinaia di milioni di dollari", informa il dipartimento di stato. Tra le entità sanzionate "figurano una rete di società e navi gestite da Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, un uomo d'affari egiziano, e diverse società attive in paesi tra cui gli Emirati Arabi Uniti, l'India, le Isole Marshall e Panama".

