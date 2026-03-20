Sant'Egidio e Del Vecchio lanciano insieme progetto di co-housing sociale

ROMA, 20 MAR - Si chiama "Finalmente casa!" il progetto innovativo di co-housing sociale presentato stamane a Roma, nella sede di Sant'Egidio, dal presidente della Comunità Marco Impagliazzo e dall'imprenditore Leonardo Maria Del Vecchio, erede del fondatore di Luxottica. Un progetto "innovativo - hanno spiegato i promotori - che favorisce l'integrazione contro l'isolamento". "Questo co-housing sociale che abbiamo intitolato simpaticamente 'Finalmente casa', perché la casa, come sapete, è il desiderio di tutti - ha spiegato Impagliazzo nella conferenza stampa - è stato voluto da Leonardo Maria Del Vecchio, che ringrazio veramente di cuore per aver deciso di investire su questo progetto sociale. La casa non sono solo le mura, sono gli affetti, sono i luoghi della vita quotidiana, dove si condivide la vita, dove si trova riposo, dove si trova appunto quell'amicizia, quell'affetto che tante volte è difficile trovare nelle nostre città. È un progetto innovativo, molto significativo, direi tra i più grandi che la nostra città ricorda in quest'ultimo periodo". "Pensiamo adesso di poter ospitare circa 40 famiglie - ha proseguito -, quindi è qualcosa di piuttosto consistente, tutto naturalmente con l'accompagnamento dei volontari della Comunità del Sant'Egidio che sta a dimora nella nostra città. Abbiamo sperimentato, abbiamo già 120 appartamenti di accoglienza diffusa nella città che stanno funzionando benissimo per tre, quattro, cinque persone massimo con una famiglia, accompagnati da noi. O anziani che non vogliono vivere soli e non vogliono finire in istituto, perdere la loro dignità, ma continuare a vivere insieme, accompagnati. O migranti che arrivano attraverso il programma di immigrazione legale di Sant'Egidio, i corridoi umanitari, che salvano le persone dai trafficanti di esseri umani". Secondo Impagliazzo, "è un progetto che ha tante facce, tanti volti, ma soprattutto il grande volto dell'amicizia, dell'amore e della solidarietà. Di questo permettetemi di ringraziare veramente di cuore Leonardo Maria Del Vecchio, perché con lui abbiamo lavorato assieme anche sui temi del dialogo, dell'incontro a livello delle religioni, del dialogo per la società e oggi iniziamo questa collaborazione sul campo sociale. Quindi grazie veramente e benvenuto a Sant'Egidio". Del Vecchio, a sua volta, ha rivolto il ringraziamento "a voi di Sant'Egidio, perché penso che quello che fate ogni giorno, che il bene che avete portato al mondo e alla società, si vede proprio da questo tipo di iniziative, cui sono molto grato di poter partecipare. Perché non sono iniziative di filantropia, come ad esempio un investimento, ovviamente non profit, un investimento sociale, ma un investimento proprio per la famiglia, sulla casa. Quindi non è una donazione 'one shot', non è semplicemente aiutare una causa, non è semplicemente una goccia, no, è qualcosa che veramente può cambiare la vita di diverse famiglie. Quindi sono molto contento". Alla costruzione del complesso, che sorgerà nella zona est di Roma, lavorerà la ditta Impredo, "che si è impegnata nel giro di 14 mesi massimo, anche meno, 12-14 mesi, alla realizzazione", ha fatto sapere Impagliazzo.