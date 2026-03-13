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Santanchè, troppo presto per dire se ci saranno ricadute sul turismo

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SANREMO, 13 MAR - "Le guerre non fanno bene a niente e neanche al turismo, che oltretutto è sempre stato ponte di pace, perché quando si conoscono le persone, si ha meno paura; si incontrano culture e modi di vita diversi. Vediamo che evoluzione ci sarà. Certo non possiamo essere tranquilli, ma è ancora troppo presto per pensare che ci siano delle ricadute sul turismo. Le possono avere tour operator e agenzie di viaggi, ma la prossima settimana ho già convocato le associazioni di categoria di riferimento e vedremo come poterle supportare". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, nel pomeriggio a margine del Forum dei paesi Bandiera Arancione, in corso al Casinò di Sanremo, intervenendo sulla situazione geopolitica internazionale. "Abbiamo visto che il turismo nel 2025 è cresciuto rispetto al 2024 e questi sono dati positivi - ha aggiunto -. Anche la Liguria ha fatto un grande lavoro e sta crescendo, soprattutto nei borghi più piccoli ed è un dato estremamente interessante, così come lo sono le Bandiere arancioni".

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