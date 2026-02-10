Santanchè indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta

MILANO, 10 FEB - La ministra del Turismo Daniela Santanchè è indagata a Milano per un'altra ipotesi di bancarotta, quella che riguarda il fallimento di Bioera, la spa del gruppo del biofood di cui la senatrice è stata presidente fino al 2021. Un'accusa di bancarotta era già nota a carico di Santanchè, quella sul crack di Ki Group srl, altra società del gruppo. Era già emerso, a fine dicembre del 2024, che Santanchè è indagata da tempo per bancarotta dopo il crac del gennaio 2024 della srl del gruppo, assieme all'ex compagno Canio Mazzaro, al fratello Michele Mazzaro e ad altri ex amministratori. La senatrice di FdI, dall'aprile 2019 al dicembre 2021, è stata presidente e legale rappresentante di Ki Group srl. Nei mesi scorsi, poi, sempre nelle indagini della Procura diretta da Marcello Viola, con l'aggiunto Roberto Pellicano e il pm Luigi Luzi, da poco affiancato da collega Guido Schininà, è stata depositata la relazione del liquidatore anche su Bioera, la capogruppo fallita a fine 2024 di cui la parlamentare è stata presidente fino al 2021. Dopo il deposito di quella relazione è stato aperto un altro fascicolo per bancarotta, che ha portato alla nuova iscrizione nel registro degli indagati, tra gli altri, della ministra, assieme sempre a Mazzaro. Nella sentenza della liquidazione giudiziale si parlava di un "patrimonio netto negativo", ossia un 'buco' per Bioera, di circa 8 milioni di euro. Il 5 giugno 2025, poi, è fallita, sempre con annesse ulteriori possibili grane giudiziarie per profili di bancarotta, un'altra delle società del gruppo, la Ki Group Holding spa. Su questo fronte si attende il deposito della relazione del liquidatore e poi i tre casi dovrebbero essere riuniti in un unico fascicolo, con più indagati e imputazioni, in vista della chiusura delle indagini. Si indaga, in generale, per ipotesi di bancarotta da reati societari, come il falso in bilancio, e di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose. Santanchè, intanto, è già processo per falso in bilancio sul caso Visibilia, gruppo editoriale da lei fondato e da cui ha dismesso cariche e quote. Ed è in udienza preliminare (sospesa in attesa di un'udienza della Consulta) per la truffa aggravata all'Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid, sempre sul capitolo Visibilia.