Sanremo: elicottero vigili del fuoco per portare Mogol a Roma, è polemica

GENOVA, 27 FEB - Premio alla carriera e standing ovation ieri sera al Festival di Sanremo per Giulio Rapetti, in arte Mogol. Lo storico paroliere è poi ripartito con la moglie per Roma dove oggi partecipa alla festa dei Vigili del Fuoco e lo ha fatto utilizzando proprio l'elicottero dell'elisoccorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, cosa questa che ha scatenato polemiche. Lo ha rivelato il Fatto Quotidiano. "Leggere che l'elisoccorso per i cittadini liguri è stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere da Sanremo a Roma lascia sconcertati - scrive il consigliere regionale ligure del Pd Simone D'Angelo -, anche perché sappiamo che per la nostra regione il servizio di elicottero dei Vigili del Fuoco è indispensabile per tutte le attività dell'elisoccorso, delle emergenze dei cittadini genovesi". Per D'Angelo "sconcerta che questa indicazione arrivi dal ministero degli Interni e sconcerta il silenzio del governatore Bucci che dovrebbe spiegare ai liguri se era conoscenza dell'utilizzo del servizio dell'elisoccorso in servizio taxi speciale per il Festival di Sanremo e se questa scelta voluta dal ministero degli Interni ha comportato un rischio, una sospensione di un servizio determinante per i cittadini Liguri". Sulla stessa linea anche l'Usb Vigili del Fuoco che denuncia con "estrema fermezza" quanto emerso dalla notizia pubblicata da Il Fatto Quotidiano. "Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del Corpo. Un elicottero dei Vigili del Fuoco - aggiunge il sindacato - non è un mezzo di rappresentanza né uno strumento a disposizione dell'autorità politica e della massima autorità aeronautica dei Vigili del Fuoco per esigenze di opportunità o d'immagine. Ogni ora di volo comporta costi rilevanti, carburante, manutenzione, personale altamente specializzato, usura del velivolo e incide sulla capacità operativa del dispositivo di soccorso sul territorio".

Argomenti
SanremoGENOVA

