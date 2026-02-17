Giornale di Brescia
Sannazaro: Prefetto di Napoli, il primo obiettivo è la messa in sicurezza

NAPOLI, 17 FEB - "Stiamo lavorando per mettere in sicurezza l'intero comparto. Lo stiamo facendo dalla mattinata di oggi. E in questo incontro avuto nel pomeriggio con il sottosegretario e il sindaco abbiamo lavorato per porre i presupposti per il futuro di questo teatro". Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che nel pomeriggio di oggi ha tenuto un vertice a Palazzo di Governo. Al momento, spiega sempre il prefetto, per avere una stima definitiva dei danni bisogna attendere tutti i computi metrici, che sarà possibile realizzare nel momento in cui si potrà accedere all'interno delle strutture che sono state danneggiate dalle fiamme. l primo allarme è arrivato intorno alle 6,05. E in pochi minuti sul posto sono giunte diverse autobotti ed una autoscala.

SannazaroNAPOLI

