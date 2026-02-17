Sannazaro, De Giovanni 'mobilitiamoci per farlo rinascere'

NAPOLI, 17 FEB - "In rappresentanza della fondazione Premio Napoli, e anche a titolo personale, mi dico disponibile da subito a qualsiasi iniziativa sia utile all'immediato ripristino del teatro. Chiamiamo a raccolta tutti, istituzioni, mondo della cultura e dello spettacolo, per una serie di rappresentazioni da fare negli altri teatri della città il cui ricavato vada integralmente devoluto a questa finalità". Lo scrittore Maurizio De Giovanni, presidente del Premio Napoli, così interviene in merito all' incendio che ha distrutto il teatro Sannazaro. "Questo appello è rivolto a tutto il mondo della cultura: attori, registi, musicisti e produttori. Chiediamo adesioni esplicite", conclude