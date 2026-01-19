Sangare cambia legale, rinviata l'udienza per il delitto di Sharon

BERGAMO, 19 GEN - E' stata rinviata al 25 febbraio l'udienza per l'omicidio di Sharon Verzeni. Ha chiesto infatti un rinvio per termini a difesa Tiziana Bacicca la nuova avvocata di Moussa Sangare, 32enne in un primo momento reo confesso dell'omicidio e che poi ha ritrattato il giorno in cui era attesa la sentenza. Sangare ha cambiato il proprio legale il 13 dicembre quindi la nuova avvocata ha chiesto tempo per studiare il fascicolo. La Corte d'assise di Bergamo ha quindi rinviato l'udienza il 25 febbraio. Il pm Emanuele Marchisio non si è opposto.